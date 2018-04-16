Extremely ‘fierce’ competition: All the winners from the 2018 Liberty Radio Awards

Algoa FM, Hot 919.9 FM, and PUKfm93.6 walked away as the big winners at the 2018 Liberty Radio Awards, claiming the Station of the Year top prizes in the Community, Campus and Commercial categories respectively.
“Competition in each category was extremely fierce this year,” says Lance Rothschild, CEO of the Liberty Radio Awards. “Nominees who were awarded finalist status had already shown excellence in their work, and the winners truly stood tall among their peers. It is really great to see the on-going commitment to entertaining and informing listeners from radio professionals. I believe that this will go a long way to ensuring the future of radio as the primary media of choice in an increasingly competitive marketplace.”
For a station to win Station of the Year Awards, the adjudication panel takes into account the quality and depth of the station’s entries; the on-air innovation demonstrated by the station; audience trends; community outreach; and the station’s focus on its target audience and whether it is meeting this audience adequately. This year, winner of Campus was PUKfm93.6, Community went to Hot 919.9 FM and Commercial was won by Algoa FM.
The theme of this year’s awards was ‘Raising the bar – celebrating those who inform and entertain us’, which strongly resonated in the announcement of the category winners. Kaya FM won three awards (The Law Report, David O’Sullivan as best Breakfast Presenter, and Best Business and Finance Show for Kaya Bizz), while UCT Radio (Afternoon Drive Presenter in Campus), East Coast Radio, Tuks FM, Metro FM, Mix FM, Jacaranda FM (Multi Channel Promotion for Singing Billboard, joint winner with Algoa for Best Promotions Stunt/Event), 702 (News Bulletin Reader and Field News Reporter Mia Lindeque), and Power FM (Best Sports Presenter in Thabiso Mosia, who recently moved to SAfm, and the Station Imaging award for Commercial ) each won two.
Hot91.9 FM won Best Afternoon Drive Presenter (Simon Parkinson), Campus and Community Sports Show (Hot Sport with John Walland), Station Imaging, Afternoon Drive Show (The Big Joburg Drive), My Station (most listener votes), Most Loyal Listeners, Weekend Radio Show (The Tony Murrell Show).
“The awards bear testimony to the fact that raising the bar and creating excellent radio is an imperative not only driven by radio but also through partnerships such as Liberty. The awards prove the important role radio plays in our country as it is more far-reaching than any other medium. It truly is a medium that celebrates the diversity in language, culture and the uniqueness of our nation,” says Killy Bacela, divisional director of group brand and marketing at Liberty.
Twitter went wild with tweets around the awards. Here are some of our favourites:
The #LibertyRadioAwards deserve to be televised!!! pic.twitter.com/PZsIuhnyeU
— Michael Matebe 🌐 (@MichaelMusicSA) April 14, 2018
Second award in the bag… Multi-channel promotion. Congratulations to the team involved in #MoreMusicYouLove. #LibertyRadioAwards pic.twitter.com/sY10NvQqbh
— Jacaranda FM (@jacarandafm) April 14, 2018
Congrats FAM! @MasechabaNdlovu & @moflavadj!! #BestDriveShow 🎉🍾👑 #LibertyRadioAwards pic.twitter.com/B2n0JFR7Ai
— 👑 LOOTLOVE™ (@LootLove) April 14, 2018
The room is full and ready to find out the winners of the 2018 #LibertyRadioAwards pic.twitter.com/mfUKkmpWOA
— Liberty Radio Awards (@Liberty_RadioA) April 14, 2018
My boy does it again. The member of all members! Congratulations mtshana. @ThabisoMosia #LibertyRadioAwards #BestSportsPresenter pic.twitter.com/VkMQotOXhE
— Andile Khumalo (@Andile_Khumalo) April 14, 2018
Here is a full list of winners:
AFTERNOON DRIVE PRESENTER
CAMPUS
|PUKFM 93.6
|NIEL KOEGELENBERG
|TSHWANE FM
|KATLEGO MONAMA
|TUKS FM 107.2
|SILA ODHUNO
|UCT RADIO
|NAUSHAAD MAHARAJ
|VOICE OF WITS
|DJ KEYEZ
|WINNER:
|UCT RADIO
|NAUSHAAD MAHARAJ
COMMUNITY
|HOT 91.9
|SIMON PARKINSON
|LINK FM
|GARY GERBER
|MKHONDO COMMUNITY RADIO
|BLESSING MHLOPE
|PRETORIA FM
|SARINA FRAUENSTEIN
|RADIO PULPIT
|JOHANN ELS
|WINNER:
|HOT 91.9
|SIMON PARKINSON
COMMERCIAL
|EAST COAST RADIO
|BONGANI MTOLO
|GAGASI FM
|SPHESIHLE (SPHECTACULA) NGWENYA
|KFM 94.5
|CARL WASTIE
|OFM
|DARREN SCOTT
|POWER 98.7
|THABO MDLULI
|WINNER:
|EAST COAST RADIO
|BONGANI MTOLO
AFTERNOON DRIVE SHOW
CAMPUS
|PUKFM 93.6
|PUKFM DRIVE
|TUKS FM 107.2
|THE DRIVE WAY
|UCT RADIO
|THE SOCIETY
|UJFM
|THE UJFM DRIVE
|VOICE OF WITS
|THE LIFT CLUB
|WINNER:
|TUKS FM 107.2
|THE DRIVE WAY
COMMUNITY
|HOT 91.9
|THE BIG JOBURG DRIVE
|LINK FM
|BUFFALO TOYOTA AFTERNOON DRIVE
|RADIO HELDERBERG 93.6FM
|THE HOMERUN/HOL HUISTOE
|RADIO PULPIT
|SPEKTRUM
|RADIO PULPIT
|SOMETHING ELS
|WINNER:
|HOT 91.9
|THE BIG JOBURG DRIVE
COMMERCIAL
|CAPE TALK
|AFTERNOON DRIVE WITH JOHN MAYTHAM
|EAST COAST RADIO
|EAST COAST DRIVE WITH BONGANI AND MAGS
|GAGASI FM
|THE KINGS DRIVE
|METRO FM
|THE DRIVE
|OFM
|JUST PLAIN DRIVE WITH DARREN SCOTT ON OFM
|WINNER:
|METRO FM
|THE DRIVE
BREAKFAST PRESENTER
CAMPUS
|TSHWANE FM
|LERATO MAILA
|TUKS FM 107.2
|NICHOLAS LAWRENCE
|TUKS FM 107.2
|NATHI DLHAMINI
|UCT RADIO
|SOLE MOERANE
|UJFM
|NICK EXPLICIT
|WINNER:
|TUKS FM 107.2
|NICHOLAS LAWRENCE
COMMUNITY
|HOT 91.9
|SASHA MARTINENGO
|MIX 93.8 FM
|TONY BLEWITT
|RADIO CAPE PULPIT
|BRAD KIRSTEN
|RADIO ISLAM
|SULAIMAAN RAVAT
|RADIO TODAY
|TOM LONDON
|WINNER:
|MIX 93.8
|TONY BLEWITT
COMMERCIAL
|ALGOA FM
|DARON MANN
|CAPE TALK
|KIENO KAMMIES
|EAST COAST RADIO
|DARREN MAULE
|JACARANDA FM
|MARTIN BESTER AND TUMI MORAKE
|KAYA FM
|DAVID O’SULLIVAN
|RADIO 2000
|JUST ICE RAMOHLOLA
|THOBELA FM
|SEBASA MOGALE
|WINNER:
|KAYA FM
|DAVID O’SULLIVAN
BREAKFAST SHOW
CAMPUS
|KOVSIE FM
|BREAKFAST RUN
|PUKFM 93.6
|BIG BANG BREAKFAST
|RHODES MUSIC RADIO
|WAKE UP CALL
|TUKS FM 107.2
|THE WAKE UP
|UJFM
|UJFM BREAKFAST
|WINNER:
|PUKFM 93.6
|BIG BANG BREAKFAST
COMMUNITY
|EAST RAND STEREO 93.9 FM
|MARS MUSIC MORNING DRIVE
|EMALAHLENI FM
|THE URBAN RUSH
|HOT 91.9
|JOBURG’S HOTTEST BREAKFAST SHOW
|NQUBEKO COMMUNITY RADIO
|HLALANATHI BREAKFAST SHOW
|RADIO PULPIT
|DAYBREAK
|RADIO TODAY
|TOM LONDON BREAKFAST
|WINNER:
|RADIO TODAY
|TOM LONDON BREAKFAST
COMMERCIAL
|ALGOA FM
|THE DARON MANN BREAKFAST
|JACARANDA FM
|BREAKFAST WITH MARTIN BESTER AND TUMI MORAKE
|KAYA FM
|BREAKFAST WITH DAVID
|KFM 94.5
|KFM MORNINGS WITH DARREN, SHERLIN AND SIBS
|MAGIC 828 AM
|MAGIC BREAKFAST
|VUMA 103 FM
|GOOD TO GO MORNING DRIVE
|WINNER:
|KFM 94.5
|KFM MORNINGS WITH DARREN, SHERLIN AND SIBS
BUSINESS AND FINANCE SHOW
COMBINED
|702 AND CAPE TALK
|THE MONEY SHOW
|KAYA FM
|KAYA BIZZ
|KAYA FM
|MY MONEY AND ME WITH THULI MAGUBANE
|MIX 93.8 FM
|MONEY TALK WITH TUMISANG NDLOVU
|POWER 98.7
|POWER HOUR
|VOICE OF WITS
|THE BUSINESS BUZZ
|WINNER:
|KAYA FM
|KAYA BIZZ
COMMUNITY PROJECT
CAMPUS AND COMMUNITY
|HOT 91.9
|HOT CARES
|IMPACT RADIO 103 FM
|MY WORLD NEEDS YOU
|MIX 93.8 FM
|ONE WINGZ OF CHANGE
|PRETORIA FM
|OGGENDKUIER
|PULPIT MEDIA GROUP
|BAGS OF HOPE
|WINNER:
|PRETORIA FM
|OGGENDKUIER
COMMERCIAL
|947
|LYDIA’S MATRIC DANCE
|ALGOA FM
|BIG WALK FOR CANCER
|ALGOA FM
|YOUTH RUN THE STATION
|EAST COAST RADIO
|EAST COAST BREAKFAST
|JACARANDA FM
|GOOD MORNING ANGELS
|WINNER:
|ALGOA FM
|BIG WALK FOR CANCER
CONTENT PRODUCER
CAMPUS AND COMMUNITY
|ALEX FM
|JUJU SENYATSI
|ALEX FM
|MORIBEGO MADUBANYA
|HOT 91.9
|WILLIAM SCOTT
|HOT 91.9
|JOHN WALLAND
|RADIO PULPIT
|STEVEN BOTES
|VOICE OF WITS
|DJ KEYEZ
|WINNER:
|VOICE OF WITS
|DJ KEYEZ
COMMERCIAL
|CAPE TALK
|ELLIOTT SYLVESTER
|GAGASI FM
|MFUNDO MABASO
|GAGASI FM
|SBONGISENI “KEYS” MKHIZE
|POWER 98.7
|BONGEKILE SKOSANA
|UMHLOBO WENENE FM
|NOMONDE VAKALISA
|UMHLOBO WENENE FM
|ELVIS MALI
|WINNER:
|GAGASI FM
|MFUNDO MABASO
DAYTIME SHOW
CAMPUS
|MFM 92.6
|LUNCH ON MFM
|MFM 92.6
|AM2PM
|PUKFM 93.6
|PUKFM LUNCH
|PUKFM 93.6
|INTERNATIONAL TOP 40
|UJFM
|EGO TRIP
|WINNER:
|PUKFM 93.6
|PUKFM LUNCH
COMMUNITY
|AGANANG FM
|ITSOSENG
|ALEX FM
|THE REAL DEAL
|ALEX FM
|MIDDAY CRUISE
|GROOT FM 90.5
|#SUANENSOAAN
|GROOT FM 90.5
|KOM ONS PRAAT DAAROOR
|HOT 91.9
|MARK PILGRIM SHOW
|CAPE PULPIT
|LEEFSTYL
|WINNER:
|ALEX FM
|THE REAL DEAL
COMMERCIAL
|ALGOA FM
|THE ALGOA FM TOP 30
|CAPE TALK
|THE PIPPA HUDSON SHOW
|SAFM
|INTUNE
|VUMA 103 FM
|TILL NOON
|WINNER:
|ALGOA FM
|THE ALGOA FM TOP 30
DOCUMENTARY
COMBINED
|EAST COAST RADIO
|#GET REAL – WITH VANESSA GOOSEN
|KAYA FM
|MARIKANA – 5 YEARS ON
|POWER 98.7
|A DIFFERENT COUNTRY
|RSG
|MONITOR – VROUE TRONK
|TRUFM
|MUSIC IN THE TIME OF STRUGGLE
|WINNER:
|RSG
|MONITOR – VROUE TRONK
DRAMA PROGRAMME
COMBINED
|MOTSWEDING FM (OGILVY PUBLIC RELATIONS & CREATRIX)
|BUA LE MMINO – MAKARAPA CITY
|MUNGHANA LONENE FM
|MINA HI MINA
|RADIO ISLAM
|HEARTBREAK
|TRUFM
|UHAMBO LWETHU
|UKHOZI FM (OGILVY PUBLIC RELATIONS & CREATRIX)
|NDIZA NATHI – ABSAVILLE
|UMHLOBO WENENE FM
|ITHINI NA LENTO?
|WINNER:
|MOTSWEDING FM (OGILVY
PUBLIC RELATIONS & CREATRIX)
|BUA LE MMINO – MAKARAPA CITY
FIELD NEWS REPORTER
COMBINED
|702 AND 947
|MIA LINDEQUE
|KAYA FM
|TUNICIA PHILLIPS
|KAYA FM
|NOMPUMELELO NGUBENI
|POWER 98.7
|TSHEGOHACO MOAGI
|RISE FM
|ZANDILE NGUBENI
|VOICE OF WITS
|AMOGELANG MALEDU
|WINNER:
|702 AND 947
|MIA LINDEQUE
INTERNET/ONLINE RADIO SHOW
COMBINED
|GAY SA RADIO
|RAINBOW TALK
|PULPIT MEDIA GROUP
|I AM YOUTH
|THE EYE
|THE EYE PRESENTS …
|TRANSAFRICARADIO.NET
|KIZOSADA
|TRANSAFRICARADIO.NET
|UTOPIA
|WINNER:
|PULPIT MEDIA GROUP
|I AM YOUTH
MULTI-CHANNEL PROMOTION
COMBINED
|ALGOA FM
|YOUTH DAY
|ALGOA FM
|FINDERS KEEPERS
|JACARANDA FM
|SINGING BILLBOARD
|KAYA FM
|THE JAZZUARY MASTERCLASS
|OFM
|KOM ONS FEES
|PULPIT MEDIA GROUP
|BAGS OF HOPE
|WINNER:
|JACARANDA FM
|SINGING BILLBOARD
MUSIC SHOW
CAMPUS
|MFM 92.6
|WORLD WIDE TOP 40
|MFM 92.6
|MFM TOP 40
|PUK FM 93.6
|ROOIWYNSONDAG
|TSHWANE FM
|THE NIGHT PULSE
|TUKS FM 107.2
|THE SA MUSIC SHOW
|UCT RADIO
|TOP 30 HITLIST
|WINNER:
|TSHWANE FM
|THE NIGHT PULSE
COMMUNITY
|GROOT FM 90.5
|GISTER SE GROTES
|HOT 91.9
|CLUB CLASSICS WITH LLOYD
|HOT 91.9
|THE SOUND OF SA
|HOT 91.9
|THE CLASSIC COUNTDOWN
|RADIO KHWEZI
|CLASSIC MUSIC
|RADIO KHWEZI
|NIGHT TIME CREW
|ZIBONELE FM
|UHADI LWAKHO
|WINNER:
|RADIO KHWEZI
|NIGHT TIME CREW
COMMERCIAL
|HEART FM
|HEART TOP 40
|JACARANDA FM
|THE CHAMBERLAINS TOP 20
|KAYA FM
|THE WORLD SHOW
|METRO FM
|ABSOLUTE HIP HOP
|VUMA 103 FM
|SUNDAY GOSPEL SHOW
|YFM
|#THEPLAYERSCLUB
|WINNER:
|VUMA 103 FM
|SUNDAY GOSPEL SHOW
MY STATION
|MOST VOTES
HOT 91.9
KAYA FM
METRO FM
MIX 93.8 FM
PRETORIA FM
RADIO KHWEZI
ZIBONELE FM
WINNER:
HOT 91.9
|
MOST LOYAL LISTENERS
ALEX FM
HOT 91.9
LM RADIO
MIX 93.8 FM
RADIO KHWEZI
PRETORIA FM
RISE FM
WINNER:
HOT 91.9
NEWS AND ACTUALITY SHOW
CAMPUS AND COMMUNITY
|GROOT FM 90.5
|KOM ONS PRAAT DAAROOR
|KANGALA COMMUNITY RADIO
|13H00 – 14H00
|RADIO ISLAM
|SABAHUUL MUSLIM
|RADIO ISLAM
|THE DAILY ROUND UP
|RADIO TODAY
|TOM LONDON BREAKFAST
|WINNER:
|RADIO ISLAM
|SABAHUUL MUSLIM
COMMERCIAL
|KAYA FM
|THE LAW REPORT
|KAYA FM
|TODAY WITH JOHN PERLMAN
|POWER 98.7
|POWER UPDATE
|RISE FM
|#RISEFMIN60MINUTES
|SAFM
|MEDIA@SAFM
|SMILE 90.4 FM
|THE HONEST TRUTH ON SMILE 90.4 FM
|TRUFM
|INCOKO
|WINNER:
|KAYA FM
|THE LAW REPORT
NEWS BULLETIN READER
CAMPUS
|CUT FM
|ELIZABETH MOLEBOHENG
|MFM 92.6
|MONIQUE DE VILLIERS
|TSHWANE FM
|LERATO MAILE
|TUKS FM 107.2
|MARELIZE WOLMARANS
|TUKS FM 107.2
|DIMPHO LEKGEU
|UCT RADIO
|NAUSHAAD MAHARAJ
|UJFM
|BOLELE POLISA
|WINNER:
|UCT RADIO
|NAUSHAAD MAHARAJ
COMMUNITY
|HOT 91.9
|KWANELE KUNENE
|HOT 91.9
|GLADYS SITHOLE
|KUMKANI FM
|LIHLE DLOVA
|KUMKANI FM
|VUYOLWETHU NGCOFE
|MIX 93.8 FM
|HELEN DESBOIS
|PRETORIA FM
|PIENAAR LOCHNER
|RADIO ISLAM
|MOHAMMED AMEEN DABHELLA
|WINNER:
|MIX 93.8 FM
|HELEN DESBOIS
COMMERCIAL
|702
|TARA PENNY
|702
|AURELIE KALENGA
|KAYA FM
|NOMPUMELELO NGUBENI
|POWER 98.7
|MPHO SITHOLE
|RISE FM
|ZINGISA CHIRWA
|WINNER:
|702
|TARA PENNY
NIGHT-TIME SHOW
CAMPUS
|MFM 92.6
|THE HITLIST
|PUKFM 93.6
|ROOIWYNSONDAG
|TUKS FM 107.2
|THE NEWS PLATFORM
|UCT RADIO
|RESERVE SOUND
|VOICE OF WITS
|LOVE SHACK
|VOICE OF WITS
|BREAKING GROUND
|WINNER:
|PUKFM 93.6
|ROOIWYNSONDAG
COMMUNITY
|HOT 91.9 FM
|LATE NIGHT WITH TREASURE
|KINGFISHER FM
|MASABELANE WITH TASCO
|RADIO ALANSAAR
|MEDICAL FILES
|RADIO KHWEZI
|SAKHA ISIZWE
|RADIO PULPIT
|INTIMATE MOMENT
|ZIBONELE FM
|INGCAMBU ZEVANGELI
|WINNER:
|KINGFISHER FM
|MASABELANE WITH TASCO
COMMERCIAL
|JACARANDA FM
|THE HOUSE PARTY WITH DJ JAZZY D
|KAYA FM
|THE LAW REPORT
|LOTUS FM
|THE NIGHT CAFÉ RADIO SHOW
|OFM
|A TOUCH OF THABANG
|POWER 98.7
|POWER PERSPECTIVE
|VUMA 103 FM
|THE LIFT OFF
|WINNER:
|OFM
|A TOUCH OF THABANG
PODCAST
COMBINED
|EAST COAST RADIO
|#GETREAL – WITH VANESSA GOOSEN
|GAGASI FM
|THE KINGS DRIVE – PROPOSAL
|POWER 98.7
|AHMED KATHRADA
|QUINTESSENTIAL SA
|QUINTESSENTIAL ENGINEERING
|WITS JOURNALISM/SAFM
|ALIBI
|WINNER:
|EAST COAST RADIO
|#GETREAL – WITH VANESSA GOOSEN
PROMOTIONS STUNT/EVENT
CAMPUS AND COMMUNITY
|GROOT FM 90.5
|#JOUMENSEMYMENSE
|INANDA FM
|INANDA FM
|PUKFM 93.6
|CAN YOU WOMAN?
|PULPIT MEDIA GROUP
|BAGS OF HOPE
|TYGERBERG 104 FM
|#VREESLOOS2017
|WINNER:
|TYGERBERG 104 FM
|#VREESLOOS2017
COMMERCIAL
|ALGOA FM
|ALGOA FM BIG WALK FOR CANCER
|ALGOA FM
|FINDERS KEEPERS
|EAST COAST RADIO
|EAST COAST BREAKFAST WATER WELL
|JACARANDA FM
|JACARANDA FM BILLBOARD
|OFM
|THE BIG BREAKFAST WITH MARTIN VAN DER MERWE
|JOINT WINNERS:
|ALGOA FM
|ALGOA FM BIG WALK FOR CANCER
|JACARANDA FM
|JACARANDA FM BILLBOARD
RADIO INNOVATION
COMBINED
|ALGOA FM
|FINDERS KEEPERS
|JACARANDA FM
|BILLBOARD
|POWER 98.7
|POWER 98.7 #POWERWOMAN
|SMILE 90.4 FM
|AMPLIFYING THE GOOD NEWS IN THE MOTHER CITY
|THE EYE
|THE WORLD’S FIRST PORTABLE RADIO STATION IN A CASE
|TUKS FM 107.2
|107.2 COUNTDOWN
|WINNER:
|SMILE 90.4 FM
|AMPLIFYING THE GOOD NEWS IN THE MOTHER CITY
SPORTS PRESENTER
COMBINED
|LIGWALAGWALA FM
|SENZO’S
|OFM
|DARREN SCOTT
|PHALAPHALA FM
|THINA “CHITTAGONG” RAMANTSWANA
|POWER 98.7
|THABISO MOSIA
|UMHLOBO WENENE FM
|STHEMBISO STHERRA NGQEZANA
|WINNER:
|POWER 98.7
|THABISO MOSIA
SPORTS SHOW
CAMPUS AND COMMUNITY
|GROOT FM 90.5
|#SLATDIESPORT
|HOT 91.9
|HOT SPORT WITH JOHN WALLAND
|MFM 92.6
|HALF TIME
|PUKFM 93.6
|PUKFM SPORT
|WINNER:
|HOT 91.9
|HOT SPORT WITH JOHN WALLAND
COMMERCIAL
|HEART FM
|FEINBERG ON FOOTBALL
|LIGWALAGWALA FM
|INKUNDZI TSEMATFOLWENI AND LASUKA LAHALA
|METRO FM
|THE ULTIMATE SPORTS SHOW
|OFM
|EXTRA TIME WITH DARREN SCOTT
|POWER 98.7
|POWER SPORTS EXTRA
|WINNER:
|METRO FM
|THE ULTIMATE SPORTS SHOW
STATION IMAGING
CAMPUS AND COMMUNITY
|GROOT FM 90.5
|HOT 91.9
|PUKFM 93.6
|RADIO ISLAM
|TUKS FM 107.2
|WINNER:
|HOT 91.9
COMMERCIAL
|JACARANDA FM
|EAST COAST RADIO
|CAPRICORN FM
|OFM
|KFM 94.5
|POWER 98.7
|947
|WINNER:
|POWER 98.7
TRAFFIC PRESENTER
COMBINED
|702
|AKI ANASTASSIOU
|KAYA FM
|MVANGELI NZUZA
|KFM 95.4
|ZOE BROWN
|METRO FM
|ROB BYRNE
|PHALAPHALA FM
|RENDY S
|POWER 98.7
|LEBOHANG PHOKELA
|POWER 98.7
|JADENE TAGER
|WINNER:
|PHALAPHALA FM
|RENDY S
WEEKEND RADIO SHOW
CAMPUS
|PUKFM 93.6
|INTERNATIONAL TOP 40
|PUKFM 93.6
|ROOIWYN SONDAG
|PUKFM 93.6
|THE ULTIMATE TURNUP
|TUKS FM 107.2
|RETRO RIFFS
|UCT RADIO
|TOP30 HITLIST
|VOICE OF WITS
|KWAITOKOOLER BOX
|WINNER:
|PUKFM 93.6
|INTERNATIONAL TOP 40
COMMUNITY
|HOT 91.9
|THE TONY MURRELL SHOW
|HOT 91.9
|THE MARK PILGRIM SHOW
|HOT 91.9
|CLASSIC COUNTDOWN
|PE FM 87.6
|THE BREAKFAST HUB
|RADIO HELDERBERG 93.6 FM
|LAID BACK SUNDAY
|WINNER:
|HOT 91.9
|THE TONY MURRELL SHOW
COMMERCIAL
|METRO FM
|SUNDAY SOUL THERAPY
|MUNGHANA LONENE
|SWITSHONGO – TOP 30
|OFM
|SATURDAY EXPRESS WITH WR VAN DER MERWE
|OFM
|THE ABSOLUTE 80’S RADIO SHOW
|OFM
|THE SATURDAY SPORT SHOW
|WINNER:
|MUNGHANA LONENE
|SWITSHONGO – TOP 30
BURSARY AWARD
WINNER:
ADADUME MGADLELA
BRIGHT STARS
|INDUCTEES:
AGANANG FM NTHABISENG MOTLHODI
HALL OF FAME
INDUCTEES:
DAVE TILTMANN
DUDU ‘LADY D’ KHOZA
HAIDER ALI DHORAT
KEVIN SAVAGE
LLOYD MADURAI
MEL GAHLER
PHUMZILE MNCI
THUSO MOTAUNG
WILSON B NKOSI
ZWELI NOKHATYWA
STATION OF THE YEAR
Pic courtesy of Liberty Radio Awards.
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